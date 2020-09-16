ДПСУ розповіла про ситуацію з хасидами на кордоні з Білоруссю

У прикордонній зоні між Білоруссю та Україною перебувають хасиди, які прямували в Умань на юдейське свято Рош га-Шана. Станом на зараз, за словами прикордонників, там перебуває більш як тисяча осіб. Усі вони мають намір потрапити в Україну та не збираються повертатися у Білорусь, звідки прибули.

Сусідня країна пропускає паломників: за минулу добу повернулися 11 осіб. Журналістів на територію пропусного пункту «Нові Яриловичі» не допускають.

«На цей момент ситуація контрольована. На нейтральній території, у буферній зоні перебуває понад тисяча іноземців, яким тимчасово не дозволяється пропуск на територію України відповідно до постанови Кабінету міністрів», – заявив журналістам перший заступник начальника чернігівського прикордонного загону Олександр Павлик.

Він додав, що наразі немає дозволу на пропуск іноземців через кордон.

«Поводять вони себе адекватно, мирно. Ми з ними проводимо системну співбесіду, роботу про те, що змін до законодавства немає і ми не можемо їх пропустити на територію України. Білоруська сторона пропускає їх на свою сторону. Але вони не бажають повернутися. За минулу добу повернулося лише 11 громадян (на територію Білорусі, – ред.)», – заявив Павлик.

З 14 вересня на білорусько-українському кордон почали збиратися хасиди, які намагаються потрапити до України й поїхати до Умані Черкаської області на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана.

Там є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

Міністерство закордонних справ України 15 вересня звернулося до Білорусі з клопотанням не впускати до України осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в’їзд на територію країни іноземців і осіб без громадянства у період із 28 серпня до 28 вересня 2020 року.