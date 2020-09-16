Єврейські прочани ночують у нейтральній зоні між Білоруссю і Україною

Сотні прочан-хасидів застрягли в Білорусі після того, як українські прикордонники повернули їх назад. Паломникам не дозволили в'їхати в Україну, щоб відсвяткувати єврейський Новий рік, і вони залишилися в очікуванні неподалік від білоруського прикордонного міста Нова Гута. Білоруські прикордонники пропустили паломників, але українські їх зупинили, бо влада України заборонила в'їзд іноземцям через погіршення ситуації із поширенням коронавірусної інфекції. Ось як провели паломники ніч на 15 вересня. Кожного єврейського Нового року десятки тисяч євреїв-хасидів здійснюють паломництво до українського міста Умань, бо там, на єврейському кладовищі. похований засновник Брацлавського (Бреславського) хасидизму цадик Нахман (1772–1810 р.р). Хасиди вірять, що зустрівши новий рік біля могили Нахмана, вони матимуть успіх і щастя.Цього року святкування єврейського Нового року Рош га-Шану проходитиме з 18 по 20 вересня. Але Україна, в якій за останні тижні зареєстрована велика кількість нових випадків COVID-19, зберегла заборону на в'їзд іноземців до 28 вересня. Уряди України та Ізраїлю просили хасидів цього року не їхати до Умані.