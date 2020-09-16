Офіс президента: закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні

Офіс президента України закликає білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні, де зібралася понад тисяча хасидів-паломників.

«Більшість із них прибули з Ізраїлю, довірившись чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий. Влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває ці чутки», – заявили в Офісі президента.

Там нагадали, що Україна була змушена закрити державний кордон для іноземців через суттєве погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Також на території держави залишаються чинними суворі карантинні обмеження, що робить неможливим проведення масових заходів, зокрема релігійного характеру.

«Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців», – наголосили в Офісі президента.

Згідно із заявою, «особиста образа певних осіб у де-факто діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль, і на площину міждержавних відносин».

З 14 вересня на білорусько-українському кордон почали збиратися хасиди, які намагаються потрапити до України й поїхати до Умані Черкаської області на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана.

Там є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

Міністерство закордонних справ України 15 вересня звернулося до Білорусі з клопотанням не впускати до України осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в’їзд на територію країни іноземців і осіб без громадянства у період із 28 серпня до 28 вересня 2020 року.

15 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив своїм урядовцям домовитися з Україною про надання «зеленого коридору» для хасидів. Нову заяву Офісу президента білоруська влада не коментувала.