Сотні хасидів, які вирушили до України для святкування Рош га-Шана, незважаючи на обмеження через коронавірус, заблокували білорусько-український кордон після того, як їх не пустили на українську територію. Представники хасидів просять зробити виняток для прочан і дозволити їм відвідати Умань. Тим часом кілька тисяч хасидів вже прибули до Умані, до могили цадика Нахмана, для святкування Рош га-Шана. Уманчани стурбовані таким паломництвом у період пандемії. Хасиди ж запевняють, що у них налагоджений механізм і вони готові дотримуватися усіх карантинних вимог та українського законодавства. Поліція обіцяє за цим слідкувати. В Україні до 28 вересня заборонений в’їзд іноземцям та особам без громадянства, винятки є лише для окремих категорій осіб. МВС України повідомляло, що Умань для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана цього року відвідають три тисячі паломників – порівняно з 30-40 тисячами, які були в попередні роки. Це пов’язано з пандемією COVID-19. Святкування Рош га-Шана триватиме з 18 до 20 вересня.