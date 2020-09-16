Близько тисячі хасидів наполягають на пропуску в Україну – МВС

На Чернігівщині навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» перебувають близько 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України 16 вересня.

«Учора ввечері (15 вересня – ред.) прикордонники зафіксували прибуття значних груп іноземців навпроти пункту пропуску «Дольськ». На місце прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він перевірив резерви, які залучені для забезпечення дотримання порядку та недопущення порушень на державному кордоні. Також він повідомив іноземцям, що за рішенням уряду України з метою недопущення поширення коронавірусу наразі в’їзд іноземців заборонений та наголосив на неприпустимості спроб порушення кордону», – нагадали в МВС.

Ситуація на кордоні залишається контрольованою, твердять правоохоронці.

У Державній прикордонній службі України 15 вересня повідомили про затримання громадянина Ізраїлю, який, попри обмеження в’їзду, спробував незаконно перейти кордон, обійшовши пункт пропуску «Нові Яриловичі» у Чернігівській області.

Міністерство закордонних справ України 15 вересня звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в’їзд на територію країни іноземців і осіб без громадянства у період із 28 серпня до 28 вересня 2020 року.

Відповідну заяву МЗС оприлюднило 15 вересня, зважаючи на те, що протягом останньої доби «на українсько-білоруській ділянці державного кордону фіксується прибуття груп іноземних громадян, які, попри обмеження в’їзду, намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана».

Лише зранку 15 вересня на білорусько-українському кордоні зранку 15 вересня перебували 690 хасидів. Для посилення білоруської ділянки кордону були залучені резерви Національної гвардії та поліції.

В Україні до 28 вересня заборонений в’їзд іноземцям та особам без громадянства, винятки є лише для окремих категорій осіб.

МВС України повідомляло, що Умань для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана цього року відвідають три тисячі паломників – порівняно з 30-40 тисячами, які були в попередні роки. Це пов’язано з пандемією COVID-19.

Святкування Рош га-Шана триватиме з 18 до 20 вересня.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.