Ізраїльтянин намагався незаконно перетнути кордон і отримав 5 років заборони в’їзду. ДПСУ посилила варту на Волині

У Державній прикордонній службі України повідомили про затримання громадянина Ізраїлю, який, попри обмеження в’їзду, спробував незаконно перейти кордон, обійшовши пункт пропуску «Нові Яриловичі» у Чернігівській області.

«Однак відразу був затриманий прикордонним нарядом. Порушником виявився громадянин Ізраїлю 1978 року народження. При цьому для порушення кордону він навіть обрав болотисту місцевість, певно сподіваючись, що на такому напрямку йому це точно вдасться. На іноземця складено адмінматеріали за ч.1 ст. 204 КУпАП, а також проставлено заборону в’їзду в Україну терміном на 5 років. Він вже примусово повернутий на суміжну сторону», – йдеться в повідомленні.

Також у ДПСУ повідомили, що наразі, окрім Чернігівської області, спостерігають спроби груп іноземних громадян потрапити на територію України навпроти пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області.

Читайте також: 500 хасидів чекають у Гомелі, коли українці відкриють кордон

«Окремі групи іноземців почали прибувати до лінії державного кордону. Прикордонники продовжують проводити роз’яснювальну роботу з метою доведення іноземцям вимог законодавства України та переліку обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. Державна прикордонна служба України задіяла необхідну кількість резервів для забезпечення дотримання порядку на державному кордоні та недопущення порушень державного рубежу», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в’їзд на територію країни іноземців і осіб без громадянства у період із 28 серпня до 28 вересня 2020 року.

Відповідну заяву МЗС оприлюднило 15 вересня, зважаючи на те, що протягом останньої доби «на українсько-білоруській ділянці державного кордону фіксується прибуття груп іноземних громадян, які, попри обмеження в’їзду, намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана».

Лише зранку 15 вересня на білорусько-українському кордоні зранку 15 вересня перебували 690 хасидів. Для посилення білоруської ділянки кордону були залучені резерви Національної гвардії та поліції.

В Україні до 28 вересня заборонений в’їзд іноземцям та особам без громадянства, винятки є лише для окремих категорій осіб.

МВС України повідомляло, що Умань для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана цього року відвідають три тисячі паломників – порівняно з 30-40 тисячами, які були в попередні роки. Це пов’язано з пандемією COVID-19.

Святкування Рош га-Шана триватиме з 18 до 20 вересня.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.