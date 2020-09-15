МЗС просить Мінськ не пускати до України іноземців, які не підпадають під винятки із заборони на в’їзд

Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в’їзд на територію країни іноземців і осіб без громадянства у період із 28 серпня до 28 вересня 2020 року.

Відповідну заяву МЗС оприлюднило 15 вересня, зважаючи на те, що протягом останньої доби «на українсько-білоруській ділянці державного кордону фіксується прибуття груп іноземних громадян, які, попри обмеження в’їзду, намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана».

«МЗС України наголошує, що особи, які не підпадають під категорію виключень із вищезгаданої заборони, не можуть бути пропущені на територію України. З метою запобігання незаконному проникненню в Україну груп іноземців, МЗС України звернулось до білоруської сторони з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень. МЗС України звертається до усіх подорожуючих із наполегливим клопотанням поважати чинні правила у сфері прикордонного контролю і не допускати створення ускладнених ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон», – йдеться в заяві.

У МЗС навели винятки, які дозволяють в’їзд іноземців до України протягом періоду, коли діє заборона. Це особи, які:

є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України;

прибувають в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти;

проходять військову службу у Збройних силах;

постійно або тимчасово проживають на території України та мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Офісу президента України, Міністерства закордонних справ;

є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.

На білорусько-українському кордоні зранку 15 вересня перебували 690 хасидів, повідомив Офіс президента за підсумками розмови Володимира Зеленського з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком.

«Прогнозуємо прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській – до 700, Волинській – до 1,5 тисячі осіб. Очікуємо прибуття до міста Мінська трьох чартерів – близько 600 іноземців», – повідомив Дейнеко.

Для посилення прикриття білоруської ділянки залучені резерви Національної академії Державної прикордонної служби України та Сумського прикордонного загону.