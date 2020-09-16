В Умані посилили протиепідемічні заходи

В Умані Черкаської області на час святкування іудейського нового року Рош га-Шана посилили протиепідемічні заходи. Про це повідомили у Черкаській ОДА.

Зокрема на території, де проходитиме святкування, буде постійний контроль. Також місцева влада встановила щити з інформацією про заборону купання у водоймах.

На кількох вулицях, якими пересуваються прочани, нанесли маркування безпечної дистанції.

«Щоденно проводиться дезінфекція автомобілів Національної поліції, сміттєвозів, контейнерів для сміття та обладнаних для них майданчиків. З 8 вересня щоденно прибирають та миють шість вулиць в районі святкування, дезінфікують місця загального користування семи будинків КНП «Уманське РЕУ №3». Створені запаси деззасобів, антисептиків для рук, рідкого мила, спецодягу, засобів індивідуального захисту для працівників комунальних служб», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили в ОДА, культові споруди забезпечені безконтактними термометрами, одноразовими рушниками, санітайзерами, антисептиками для рук, рідким милом, деззасобами.

В Умані знаходиться могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.