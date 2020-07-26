Поліція арештувала 12 людей на протестах в Ізраїлі, проти учасників застосували водяні гармати

Десятки тисяч ізраїльтян вийшли на протест проти політики прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Вдосвіта 26 липня поліція використала водяні гармати для розгону протестувальників та заарештувала 12 людей в Єрусалимі, повідомив речник поліції Мікі Розенфельд.

Вперше за час протестів, які тривають кілька тижнів, сотні людей зібралися біля приватного будинку Нетаньягу в прибережному місті Кесарія, де їх зустріла посилена охорона.

Поліція дозволила провести протести поблизу офіційної резиденції Нетаньягу в Єрусалимі та в приморському парку в Тель-Авіві, а також в інших місцях незадовго до опівночі 25 липня.

Протестувальники зібралися увечері 25 липня поблизу вілли Нетаньягу в Кесарії, де били в барабани та скандували гасла на кшталт «Один мільйон безробітних», «Бібі (прізвисько Нетаньягу – ред.), йди у відставку», та «Злочинний прем’єр-міністр». У травні Нетаньягу постав перед судом у справі про корупцію.

Нетаньягу запровадив термінові та суворі карантинні обмеження всередині березня для стримання коронавірусної пандемії в Ізраїлі. Водночас карантин завдав тяжкого удару економіці, рівень безробіття перетинає позначку в 20% у 9-мільйонній країні.

Після послаблення карантину в травні кількість хворих різко зросла, зробивши Ізраїль одним із лідерів світу за рівнем захворюваності.

Наразі в цій країні відомо про 33 тисячі хворих, 27 тисяч людей вже одужали.