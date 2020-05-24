Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу постав перед судом у справі про корупцію

Суд у справі за звинуваченням прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в справі про корупцію відкрився 24 травня в Єрусалимі. Сам голова уряду називає цей процес полюванням на відьом.

Нетаньягу є першим із чинних ізраїльських прем’єрів, якому загрожує кримінальне переслідування.

Судовий процес розпочався через тиждень після того, як Нетаньягу склав присягу на рекордний п’ятий термін на посаді голови уряду національної єдності. Політична угода з партією «Кахоль-Лаван» передбачає, що лідер правої партії «Лікуд» Нетаньягу до наступних виборів розділить навпіл час перебування на посаді з конкурентом, Бенні Ганцем. Дві партії набирали найбільше голосів на трьох парламентських виборах поспіль, але не могли самостійно чи з залученням дрібніших партнерів сформувати уряд.

Нетаньягу звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Три справи пов’язані з подарунками з боку багатих осіб, а також за нібито лобіювання з боку Нетаньягу пільг для медіамагнатів в обмін на сприятливе висвітлення діяльності політика.

20 травня суд відкинув намагання Нетаньягу пропустити перший день судового розгляду, який, як стверджували його адвокати, є «технічним».

Верховний суд Ізраїлю визначив, що кримінальне переслідування Нетаньягу не тягне за собою юридичного зобов’язання подавати у відставку.

Шість років тому колишній прем’єр-міністр Егуд Олмерт був визнаний винним у отриманні хабаря і відбув 16 місяців у в’язниці. Суд над ним відбувся після завершення терміну його прем’єрства у 2006–2009 роках.