Посол Ізраїлю про хасидів на кордоні: вони повинні повернутися до Білорусі, а звідти – додому

Хасиди, які перебувають на білорусько-українському кордоні, повинні повернутися до Білорусі, а звідти – додому до Ізраїлю, заявив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua.

«Ми їм говоримо, що вони повинні повернутися до Білорусі, а звідти – додому в Ізраїль, тому що в Україну в’їжджати не можна... У них є можливість повернутися до Білорусі – виїхати в Гомель, до Мінська і звідти повернутися в Ізраїль. Але однозначно – вони не можуть в’їхати в Україну, тому що Україна закрита для іноземців, для всіх іноземців», – сказав Ліон.

З 14 вересня на білорусько-українському кордон почали збиратися хасиди, які намагаються потрапити до України й поїхати до Умані Черкаської області на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана.

Через це уряд вирішив закрити пункту пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині. Після цього хасиди перемістилися до пункту пропуску «Виступовичі» в Житомирській області.

Там є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.