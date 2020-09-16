COVID-19: Кабмін змінив підхід до обмежень у «помаранчевій» та «червоній» зонах

Кабінет міністрів України на засіданні у середу змінив підхід до обмежень у «помаранчевій» та «червоній» зонах, пов’язаний із поширенням коронавірусної інфекції.

Так перелік обмежень у «червоній» зоні визначатимуть спільно з регіоном. Як пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, протиепідемічні обмеження та їхню кількість на такій території визначатимуть спільним рішенням державної та регіональної комісій з ТЕБ та НС.

«Проєкт акту пропонує внести зміни до постанови уряду від 22 липня №641 і передбачити, що «червоний» рівень епіднебезпеки встановлюється спільним рішенням державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС у разі завантаженості понад 75% ліжок у медзакладах регіону протягом п’яти днів поспіль і перевищення середнього рівня захворюваності на 100 тисяч населення за 14 днів більше ніж уп’ятеро», – сказав Степанов.

Також уряд дозволив перевезення в громадському транспорті більше ніж 50% посадкових місць і роботу закладів культури для «помаранчевої» зони.

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«На території регіонів із «помаранчевим» рівнем епіднебепеки на місці входу до закладу обов’язково вивішують інформацію про загальну площу закладу й можливу максимальну кількість відвідувачів. У таких регіонах виключається обмеження щодо перевезення громадським транспортом не вище ніж 50% посадкових місць. Також виключається норма щодо обмеження роботи закладів культури, щоб вони були заповнені на 50%: це кінотеатри, театри тощо», – повідомив Степанов.

Станом на ранок 16 вересня в Україні зафіксували 162 660 випадків коронавірусної хвороби. Померли 3 340 людей, одужали – 72 324.