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18 вересня 2020, Київ 13:31
Новини | Коронавірус

Киянин подав у суд на уряд: просить безкоштовно забезпечити його масками

Підготовче засідання призначене на 30 жовтня 2020 року

Киянин звернувся до Окружного адміністративного суду столиці України з позовом, в якому просить зобов’язати уряд безкоштовно забезпечити його медичними масками в період карантину, повідомляє пресслужба ОАСК.

«Позивач вважає незаконними дії уряду щодо незабезпечення його медичними масками в період карантину і просить суд це визнати. В обґрунтування своїх вимог він зазначив про протиправну відмову у наданні йому медичних масок, оскільки вважає, що пільгові категорії громадян на час запровадженого карантину повинні забезпечуватися лікарськими засобами і виробами медичного призначення безкоштовно», – йдеться в повідомленні.

Суд вирішив відкрити провадження у справі й ухвалив розглядати її за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначене на 30 жовтня 2020 року.

Кабінет міністрів України на засіданні 26 серпня продовжив адаптивний карантин через пандемію коронавірусу до 31 жовтня.

У країні діє розподіл на епідемічні зони з огляду на темпи поширення коронавірусної інфекції COVID-19 і запроваджені низка обмежень, зокрема, у громадських місцях потрібно користуватися медичною маскою.

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