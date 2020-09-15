Міська рада Івано-Франківська вирішила відкрити дитсадки і школи, попри «червону» зону

Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення поетапно відновити роботу дитячих садків, а також продовжити очне навчання в школах і закладах позашкільної освіти.

Як повідомляє пресслужба міськради, таке рішення ухвалили 15 вересня, посилаючись на численні звернення батьків дітей дошкільного і шкільного віку.

Згідно з рішенням, дошкільні навчальні заклади продовжать «поетапно відкривати» із 15 вересня. Початкові школи відновлять роботу з 21 вересня. Учні середніх і старших класів, а також позашкільних закладів повернуться до очного навчання з 28 вересня.

Крім того, рішенням освітнім закладам приватної форми власності, розташованим на території Івано-Франківської міської територіальної громади, рекомендують забезпечити право дітей на освіту, «відповідно до рішення засновника».

Адміністраціям навчальних закладів пропонують забезпечити неухильне дотримання співробітниками санітарно-гігієнічних вимог для протидії поширенню COVID-19.

Відповідальність за здоров’я учнів і вихованців покладається на їхніх батьків або осіб, що їх замінюють.

Поліції рекомендують «утриматися від дій щодо притягнення до відповідальності фізичних або юридичних осіб, які діятимуть відповідно до цього рішення».

Згідно з рішенням урядової комісії, від 14 вересня Івано-Франківськ внесений до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки ще на два тижні.

При цьому влада міста критикувала рішення комісії і подала позов до суду, оскаржуючи постанову уряду про розподіл України на епідемічні зони.