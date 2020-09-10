У МОН попередили про відповідальність за відкриття шкіл у «червоній» зоні

Міністерство освіти і науки України у листі до керівників департаментів (управлінь) освіти й науки обласних і Київської міської державних адміністрацій, керівників закладів освіти попередило про відповідальність за роботу шкіл у «червоній» карантинній зоні.

«Стали відомі факти, коли в окремих містах, які входять до «червоної» карантинної зони, порушуються умови карантину і не виконуються зобов’язання про закриття закладів освіти», – йдеться в заяві МОН.

Зокрема, у листі вказано, що в разі недотримання вимог законодавства України про охорону здоров’я керівники закладів освіти несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Так, відповідно до статті 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу:

на громадян – від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно зі статтею 137 Кримінального кодексу України, невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілого:

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ті самі дії, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки:

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Напередодні Івано-Франківська міськрада оскаржила рішення уряду про поділ України на епідзони.

Раніше міський голова Руслан Марцінків заявив, що Івано-Франківськ має намір відкрити школи і дитячі садки 14 вересня, попри те, що місто віднесене до «червоної зони» епідеміологічної небезпеки, за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заявив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, заклади освіти відкриються на підставі ухваленого раніше рішення міської ради.