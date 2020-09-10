В Україні 14 вересня змінюється розподіл на карантинні зони. Київ потрапив у «помаранчеву»

Від понеділка, 14 вересня, в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив у фейсбуці міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 10 вересня.

З півночі 14 вересня на 14 днів до «червоної» зони потрапляють:

місто Чоп Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

місто Дубно Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

До «помаранчевої» зони увійдуть:

містах Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;

Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянський райони Житомирської області;

міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;

міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;

міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ Миколаївської області;

місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;

міста Вараш й Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;

місто Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;

місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;

місто Київ.

До «жовтої» зони потраплять:

міста Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;

міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимиро-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

міста Житомир та Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Чуднівський райони Житомирської області;

міста Берегове і Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Переченський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав та Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський та Фастівський райони Київської області;

міста Борислав, Моршин, Самбір та Стрий, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Саратський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино-Буцький, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

міста Куп’янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський та Черкаський райони Черкаської області;

міста Чернігів та Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський районах Чернігівської області.

Напередодні міський голова Івано-Франківська оскаржив в Окружному адміністративному суді Києва рішення уряду про поділ України на епідемічні зони.