Івано-Франківськ вирішив відкрити дитсадки, попри «червону» зону

Міський голова Івано-Франківська, який за рішенням урядової комісії, продовжує залишатися в «червоній» зоні через поширення коронавірусного захворювання COVID-19, заявив, що, попри це, місто почне поступово відкривати дитсадки.

«Показники захворюваності у місті покращується: йде хороша тенденція до зменшення числа хворих. Але, на жаль, Івано-Франківськ досі у «червоній» зоні. Розумію, що ситуація – непроста, і потрібно ухвалювати рішення щодо роботи закладів освіти. Вже маючи досвід Тернополя, вирішили поетапно відкривати дитячі садочки з понеділка. Адже часто саме це питання стоїть гостро», – написав Руслан Марцінків у фейсбуці 10 вересня.

Він додав, що відвідування дошкільного закладу – не обов’язкове і залежить від рішення батьків.

Щодо шкіл, то, за словами Марцінківа, вони також запрацюють із понеділка, 14 вересня, «щоправда, з дистанційною формою навчання».

Пізніше, відповідаючи на питання користувачів, міський голова додав, що влада Івано-Франківська вирішила поетапно виходити з карантину: перший етап – дитячі садочки, другим етапом буде початкова школа. «Але ми маємо до цього підготуватися, наступного тижня ми будемо ухвалювати відповідні рішення», – сказав Марцінків.

Раніше Марцінків заявляв, що Івано-Франківськ має намір відкрити школи і дитячі садки 14 вересня, попри те, що місто віднесене до «червоної зони» епідеміологічної небезпеки, за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, заявив міський голова Руслан Марцінків.

9 вересня міський голова Івано-Франківська оскаржив в Окружному адміністративному суді Києва рішення уряду про поділ України на епідемічні зони.