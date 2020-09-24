У Києві за порушення карантину оштрафували керівництво близько 40 гуртожитків

У Києві станом на 23 вересня оштрафували близько 40 адміністрацій гуртожитків за порушення карантинних заходів. Про це повідомив голова Головного управління Держспоживслужби у Києві Олег Рубан.

«Їх оштрафували на 34 тисячі гривень», – зазначив Рубан.

Як наголосили у Держспоживслужбі, у Києві саме гуртожитки перебувають у зоні ризику поширення COVID-19, тому їхній перевірці «приділяється значна увага». «Протоколи на адміністрації гуртожитків були складені після моніторингових перевірок спеціальними групами, які працюють щоденно», – мовиться у повідомленні відомства.

Станом на ранок 24 вересня, коронавірус вразив 188 106 українців, 3757 людей померли, одужали – 83 458.