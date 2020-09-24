Минулої доби в Україні виявили 3372 нових випадки COVID-19 – РНБО

Минулої доби в Україні виявлено 3372 нових випадки COVID-19, свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Згідно з повідомленням, померли за минулу добу 52 людей, одужали 1788 пацієнтів.

Станом на ранок 24 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 188 106 українців, 3757 людей померли, одужали – 83 458.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 31,7 мільйона, померли понад 975 тисяч людей, одужали майже 22 мільйони.