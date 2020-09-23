Кількість померлих від коронавірусу в США перевершила 200 тисяч, в Європі переживають «другу хвилю» хвороби

Сумний рекорд у 200 тисяч померлих від коронавірусу Сполучені Штати перейшли 22 вересня, того ж дня, коли президент Дональд Трамп пообіцяв співвітчизникам, що найгірше вже позаду. Нині, за шість тижнів до президентських виборів, в країні нараховується майже 6,9 мільйона заражень на коронавірус, що є найбільшою кількістю у світі.

Дженніфер Нуццо, дослідниця охорони здоров'я Університету Джона Гопкінса, заявила, що така кількість «абсолютно незбагненна», а доктор Ентоні Фаучі, головний експерт уряду з інфекційних хвороб, сказав, що вона «дуже протверезлює, а в деяких аспектах приголомшує».

Щодня в середньому помирає близько 800 американців, і хоча це менше, ніж 2 800 за день у середині квітня, кількість загиблих та реакція США стали основною темою для виборів.

Під час виступу на Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй 22 вересня Дональд Трамп сказав, що у боротьбі проти коронавірусу його країна провела «найбільшу мобілізацію з часів Другої світової війни».

Президент США Дональд Трамп заявив, що «соромно» і «жахливо», що США досягли 200 000 смертей, але стверджує, що кількість жертв могла бути набагато більшою. Демократичний суперник Трампа Джо Байден заявив, що кількість «вражає», додавши, що ця пандемія завдала «руйнівних людських збитків – і ми не можемо цього забути».

Президент Трамп пообіцяв забезпечити розповсюдження вакцини, щоб скінчити з пандемію і цим відкрити «нову еру безпрецедентного процвітання, співпраці та миру». Критики Трампа звинуватили його у недостатньо швидкому визнанні серйозності загрози та неправильній реакції на епідемію коронавірусу, включно з легковажним ставленням до летальності вірусу.

За даними Інституту Джонса Гопкінса, зараз у світі нараховується понад 31,6 мільйона людей, які захворіли на коронавірус і понад 970 тисяч людей загинуло від нього з того часу, як вірус з’явився в Китаї наприкінці минулого року.

В Європі піднялася «друга хвиля»

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який сам переніс хворобу, 22 вересня оголосив жорсткіші правила щодо зібрань та заохотив жителів країни працювати з дому. Франція зареєструвала понад 10 тисяч нових підтверджених інфекцій протягом 24 годин, вже вшосте за 12 днів.

22 вересня рекордні показники добового приросту зареєстрували в Іспанії – 10 799 хворих. Це майже стільки ж, скільки на піку захворюваності в березні цього року, коли в країні діяв суворий загальнонаціональний режим ізоляції.

В Італії, де навесні було дуже багато хворих і загиблих, повторний ріст захворюваності, що почався в середині серпня, проходить значно м'якше, кожен день коронавірусом заражаються приблизно в п'ять разів менше людей, ніж в березні. Але, навіть незважаючи на невисокі цифри, в Італії закрили нічні розважальні заклади. Поки загальнонаціональний карантин діє тільки в Ізраїлі – першій країні, де його було запроваджено повторно. У цій країні 16 вересня була найбільша кількість випадків захворювання – понад 6 тисяч за день.

Стрімке зростання захворюваності в Україні не пов'язують з повторним зростанням захворюваності: тут кількість хворих збільшується поступово з кінця березня цього року, найбільша кількість випадків було зареєстровано 17 вересня – 3584, в середині вересня зареєстрували і найбільшу кількість жертв.

У Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають, що весь світ чекають непрості осінь і зима – в умовах, коли ефективної вакцини від COVID-19 все ще немає. «Зараз люди не хочуть чути погані новини, і це зрозуміло. Але зростання смертності від коронавірусу попереду – в жовтні і листопаді», – заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Анрі Клюге, коли його попросили зробити прогноз розвитку пандемії.

У країнах, де хворих за статистикою найбільше в світі – у США, Індії, Бразилії, Росії, – поки добові показники не перевищують весняні, хоча щодня занедужують тисячі, а в деяких країнах, як, наприклад, в Індії, десятки тисяч людей.

Китаю, звідки вірус став поширюватися по всьому світу минулої зими, взагалі вдалося уникнути другого спалаху: 22 вересня там зареєстрували всього 166 нових випадків, хоча цю країну продовжують підозрювати в приховуванні істинної статистики щодо поширення інфекції. У порівнянні з іншими країнами світу, в Китаї, враховуючи розмір населення, з початку пандемії реєструють мало випадків – в цілому трохи більше від 85 тисяч. З огляду на швидкість поширення вірусу, ці дані вважають заниженими.

Навіть у Південній Кореї, яку наводять як приклад щодо швидкості реагування на зростання захворюваності та масового тестування, з серпня почався другий спалах, а також зростає смертність.