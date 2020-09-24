МОН роз’яснило, чи потрібен тест учням, які були на самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19

Учні не зобов’язані проходити тест і подавати до школи документи про стан здоров’я для продовження навчання після самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

«Згідно з постановою уряду №641 та постановою головного державного санітарного лікаря №50, для осіб, які мали контакт із хворим на COVID-19, строк самоізоляції становить 14 днів. У разі підтвердження випадку СОVID-19 в одного з учнів, усі інші учні відповідних класу або групи визнаються такими, що потребують самоізоляції», – пояснили у МОН.

«Водночас відповідні акти не передбачають обмежень щодо відвідування закладів загальної середньої освіти у «зеленій», «жовтій» чи «помаранчевій» зонах учнями, які не є хворими, у яких відсутні будь-які ознаки або симптоми захворювання, зокрема на СОVID-19, і які перебували на самоізоляції винятково через контакт із хворим на COVID-19», – додали у міністерстві.

Після закінчення терміну самоізоляції для зазначеної категорії учнів не передбачено обов’язкового проведення лабораторних тестувань, зокрема методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу, наголосили у МОН.

З 1 вересня в Україні учні пішли на навчання до шкіл. Заклади освіти мають залишатися закритими лише у регіонах «червоної» епідемічної зони – там навчання має проводитися дистанційно.