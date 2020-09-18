Кількість випадків COVID-19 у світі сягнула 30 мільйонів

Кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у світі сягнула понад 30 мільйонів, свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Найбільше хворих зафіксували в Сполучених Штатах Америки (6,67 млн), Індії (майже 5,12 млн) та Бразилії (майже 4,46 млн).

Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 944 887 людей. Одужали – 20 439 652.

Компанія AstraZeneca нещодавно оголосила, що її кандидат на вакцину дійшов до останньої фази тестувань у США. Втім, 9 вересня вона тимчасово зупинила випробування після того, як в одного з учасників досліджень виявили незрозумілу хворобу. Через кілька днів випробування відновили.

Базована в Британії компанія The Cambridge повідомила, що випробування її вакцини будуть здійснені на майже 30 тисячах людей різного расового, етнічного та географічного походження.

Два інші кандидати на вакцини почали проходити останню стадію тестування цього літа на десятках тисяч людей в США. Одна з цих вакцин була створена Національним інститутом здоров’я і виробляється компанією Moderna Inc., а інша спільно розробляється американською фірмою Pfizer Inc. та німецькою компанією BioNTech.

Про реєстрацію першої у світі вакцини від COVID-19 вже заявили в Росії. Медичні експерти поставили під сумнів реєстрацію вакцини Sputnik V, оскільки третя фаза випробувань вакцини ще не завершена.