США: Байден назвав «близькими до злочинних» дії Трампа щодо COVID-19

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден 17 вересня в ефірі телекомпанії CNN оцінив як «близьку до злочинної» реакцію чинного американського президента Дональда Трампа на пандемію коронавірусної інфекції.

Раніше Трамп зізнався в інтерв’ю журналісту Бобу Вудворду, що навмисно применшив смертельність хвороби, намагаючись уникнути зайвої паніки.

«Він це знав. Він це знав і нічого не зробив. Це близько до злочину», – сказав Байден в ефірі, присвяченому боротьбі США з інфекцією COVID-19, на яку захворіли понад 6,6 мільйона американців, померли майже 200 тисяч.

Загалом у світі 17 вересня число інфікованих перевищило 30 мільйонів, число смертельних випадків, за даними університету Джонса Гопкінса, наближається до 950 тисяч.