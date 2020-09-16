Трамп стверджує, що вакцина від COVID-19 може з’явитися за три-чотири тижні

Вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 може з’явитися за три-чотири тижні, заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з виборцями в Пенсильванії.

«Ми дуже близькі, щоб отримати вакцину. Якщо хочете знати, попередня адміністрація, ймовірно, потребувала б років, щоб отримати вакцину через [Управління з продовольства та медикаментів] та всі затвердження. А ми в тижнях від її отримання… Може бути три тижні, чотири тижні», – сказав Трамп.

Раніше у вересні головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі в ефірі CNN заявляв, що більшість експертів вважають, що вакцина буде готова до листопада чи грудня. «Це можливо, що ви можете мати її до жовтня, хоча я не думаю, що це ймовірно», – казав Фаучі.

Компанія AstraZeneca нещодавно оголосила, що її кандидат на вакцину дійшов до останньої фази тестувань у США. Втім, 9 вересня вона вирішила тимчасово зупинити випробування після того, як в одного з учасників досліджень виявили незрозумілу хвообу. Через кілька днів випробування відновили.

Базована в Британії компанія The Cambridge повідомила, що випробування її вакцини будуть здійснені на майже 30 тисячах людей різного расового, етнічного та географічного походження.

Два інших кандидати на вакцини почали проходити останню стадію тестування цього літа на десятках тисяч людей в США. Одна з цих вакцин була створена Національним інститутом здоров’я і виробляється компанією Moderna Inc., а інша спільно розробляється американською фірмою Pfizer Inc. та німецькою компанією BioNTech.

Про реєстрацію першої у світі вакцини від COVID-19 вже заявили в Росії. Медичні експерти поставили під сумнів реєстрацію вакцини Sputnik V, оскільки третя фаза випробувань вакцини ще не завершена.