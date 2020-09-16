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16 вересня 2020, Київ 14:06
Фотогалереї
Школи та СOVID-19: як учні різних країн світу повертаються до навчання (фотогалерея)
16 вересня 2020, 13:55
Радіо Свобода
Про початок навчального року у школах різних країн під час пандемії коронавірусу у фотогалереї Радіо Свобода.
1
Учениця Алегра Байрамі (ліворуч) у захисній масці заходить на шкільне подвір'я в перший день нового навчального року в столиці Косова Приштині. 14 вересня косовські школи відкрилися вперше після того, як у березні їх зачинили через COVID-19
2
Учень початкових класів проходить через дезінфекційний тунель у перший день навчання в Приштині. Уряд Косова ухвалив рішення відкласти початок навчального року на два тижні через пандемію COVID-19
3
Учні початкової школи дотримуються соціальної дистанції. Приштин (Косово)
4
Учителі, учні та батьки зібралися на вулиці перед школою у столиці Румунії Бухаресті. У країні навчальний рік також розпочався лише 14 вересня
5
Діти мчать коридором до свого класу після того, як пройшли медичні огляди. 14 вересня – переший день навчання у Національному музичному коледжі імені Джордже Енеску в Бухаресті (Румунія)
6
Медичний працівник показує дівчинці, як потрібно користуватися засобом для дезінфекції рук
7
Діти йдуть на урок, дотримуючись встановленої дистанції
8
У грецькій Драмі старшокласники дотримуються соціальної дистанції на шкільному подвір'ї. У Греції навчальні заклади відновили роботу також 14 вересня, незважаючи на опір деяких батьків через побоювання нового сплеску коронавірусу. Уряд країни затвердив постанову, відповідно до якої під час навчальних процесів у закладах освіти всі діти і дорослі повинні носити захисні маски для обличчя
9
Учні на уроці у школі Бухаресту (Румунія)
10
Працівник коледжу Ісламбаду перевіряє температуру в студентів, 15 серпня
11
Працівник розпорошує дезінфекційний засіб у класі приватної школи в Карачі, Пакистан, 14 вересня
12
Вчитель вивішує табличку в урядовій школі у Карачі про те, що вхід без масок заборонений. Навчальний заклад відкрили після майже піврічного карантину
13
Збори у школі в Карачі (Пакистан), 15 вересня
14
Учениця на подвір'ї Національного музичного коледжу імені Джордже Енеску в Бухаресті (Румунія), 14 вересня
15
Учні на занятті в школі у Пешаварі (Пакистан), 15 вересня
16
Перший день навчального року в Афінах (Греція)
17
Дитячий малюнок у Національному музичному коледжі імені Джордже Енеску в Бухаресті, 14 вересня
18
Вчителька веде свій клас на медогляд у медпункт
19
Вчителька проходить вимірювання температури тіла перед початком першого навчального дня у середній школі Луїджі Ейнауді в Римі (Італія)
20
Учні дотримуються соціальної дистанції на шкільному подвір'ї у Бухаресті (Румунія)
Школи та СOVID-19: як учні різних країн світу повертаються до навчання (фотогалерея)
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