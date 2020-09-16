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16 вересня 2020, Київ 14:06
Фотогалереї

Школи та СOVID-19: як учні різних країн світу повертаються до навчання (фотогалерея)

Про початок навчального року у школах різних країн під час пандемії коронавірусу у фотогалереї Радіо Свобода.
Учениця Алегра Байрамі (ліворуч) у захисній масці заходить на шкільне подвір&#39;я в перший день нового навчального року в столиці Косова Приштині. 14 вересня косовські школи відкрилися вперше після того, як у березні їх зачинили через COVID-19
1 Учениця Алегра Байрамі (ліворуч) у захисній масці заходить на шкільне подвір'я в перший день нового навчального року в столиці Косова Приштині. 14 вересня косовські школи відкрилися вперше після того, як у березні їх зачинили через COVID-19
Учень початкових класів проходить через дезінфекційний тунель у перший день навчання в Приштині. Уряд Косова ухвалив рішення відкласти початок навчального року на два тижні через пандемію COVID-19
2 Учень початкових класів проходить через дезінфекційний тунель у перший день навчання в Приштині. Уряд Косова ухвалив рішення відкласти початок навчального року на два тижні через пандемію COVID-19
Учні початкової школи дотримуються соціальної дистанції. Приштин (Косово)
3 Учні початкової школи дотримуються соціальної дистанції. Приштин (Косово)
Учителі, учні та батьки зібралися на вулиці перед школою у столиці Румунії Бухаресті. У країні навчальний рік також розпочався лише 14 вересня&nbsp;&nbsp;
4 Учителі, учні та батьки зібралися на вулиці перед школою у столиці Румунії Бухаресті. У країні навчальний рік також розпочався лише 14 вересня  
Діти мчать коридором до свого класу після того, як пройшли медичні огляди. 14 вересня &ndash; переший день навчання у Національному музичному коледжі імені Джордже Енеску в Бухаресті (Румунія)
5 Діти мчать коридором до свого класу після того, як пройшли медичні огляди. 14 вересня – переший день навчання у Національному музичному коледжі імені Джордже Енеску в Бухаресті (Румунія)
Медичний працівник показує дівчинці, як потрібно користуватися засобом для дезінфекції рук
6 Медичний працівник показує дівчинці, як потрібно користуватися засобом для дезінфекції рук
Діти йдуть на урок, дотримуючись встановленої дистанції
7 Діти йдуть на урок, дотримуючись встановленої дистанції
У грецькій Драмі старшокласники дотримуються соціальної дистанції на шкільному подвір&#39;ї. У Греції навчальні заклади відновили роботу також 14 вересня, незважаючи на опір деяких батьків через побоювання нового сплеску коронавірусу. Уряд країни затвердив постанову, відповідно до якої під час навчальних процесів у закладах освіти всі діти і дорослі повинні носити захисні маски для обличчя
8 У грецькій Драмі старшокласники дотримуються соціальної дистанції на шкільному подвір'ї. У Греції навчальні заклади відновили роботу також 14 вересня, незважаючи на опір деяких батьків через побоювання нового сплеску коронавірусу. Уряд країни затвердив постанову, відповідно до якої під час навчальних процесів у закладах освіти всі діти і дорослі повинні носити захисні маски для обличчя
Учні на уроці у школі Бухаресту (Румунія)
9 Учні на уроці у школі Бухаресту (Румунія)
Працівник коледжу Ісламбаду перевіряє температуру в студентів, 15 серпня &nbsp;
10 Працівник коледжу Ісламбаду перевіряє температуру в студентів, 15 серпня

 
Працівник розпорошує дезінфекційний засіб у класі приватної школи в Карачі, Пакистан, 14 вересня&nbsp;
11 Працівник розпорошує дезінфекційний засіб у класі приватної школи в Карачі, Пакистан, 14 вересня 
Вчитель вивішує табличку в урядовій школі у Карачі про те, що вхід без масок заборонений. Навчальний заклад відкрили після майже піврічного карантину
12 Вчитель вивішує табличку в урядовій школі у Карачі про те, що вхід без масок заборонений. Навчальний заклад відкрили після майже піврічного карантину
Збори у школі в Карачі (Пакистан), 15 вересня&nbsp;
13 Збори у школі в Карачі (Пакистан), 15 вересня 
Учениця на подвір&#39;ї&nbsp;Національного музичного коледжу імені Джордже Енеску в Бухаресті (Румунія), 14 вересня &nbsp;
14 Учениця на подвір'ї Національного музичного коледжу імені Джордже Енеску в Бухаресті (Румунія), 14 вересня

 
Учні на занятті в школі у Пешаварі (Пакистан), 15 вересня
15 Учні на занятті в школі у Пешаварі (Пакистан), 15 вересня
Перший день навчального року в Афінах (Греція)
16 Перший день навчального року в Афінах (Греція)
Дитячий малюнок у&nbsp;Національному музичному коледжі імені Джордже Енеску в Бухаресті, 14 вересня &nbsp;
17 Дитячий малюнок у Національному музичному коледжі імені Джордже Енеску в Бухаресті, 14 вересня
 
Вчителька веде свій клас на медогляд у медпункт&nbsp; &nbsp;
18 Вчителька веде свій клас на медогляд у медпункт 

 
Вчителька проходить вимірювання температури тіла перед початком першого навчального дня у середній школі Луїджі Ейнауді в Римі (Італія)
19 Вчителька проходить вимірювання температури тіла перед початком першого навчального дня у середній школі Луїджі Ейнауді в Римі (Італія)
Учні дотримуються соціальної дистанції на шкільному подвір&#39;ї у Бухаресті (Румунія)
20 Учні дотримуються соціальної дистанції на шкільному подвір'ї у Бухаресті (Румунія)

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