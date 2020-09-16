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16 вересня 2020, Київ 17:12
Новини | Коронавірус

91-річний Філарет здолав COVID-19 – УПЦ КП

«Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано», – йдеться в повідомленні

91-річний колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет одужав від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомили в пресслужбі ліквідованої УПЦ КП.

«Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано. Його Святість почуває себе добре, виписаний з лікарні і перебуває у своїй резиденції в Київській Патріархії», – йдеться в повідомленні.

Про те, що у патріарха Філарета виявили коронавірусну хворобу COVID-19, стало відомо 4 вересня.

Серед тих, хто належить до груп ризику через цю хворобу, називають, зокрема, літніх людей, а також тих, хто має хронічні захворювання.

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