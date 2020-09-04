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04 вересня 2020, Київ 16:42
Новини | Коронавірус

У Філарета виявили COVID-19 – УПЦ КП

У 91-річного колишнього предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета виявили коронавірусну хворобу COVID-19, повідомили в пресслужбі ліквідованої УПЦ КП.

«Повідомляємо, що у Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі Святійший владика проходить курс лікування у лікарні. Стан здоров’я Патріарха задовільний», – заявили в УПЦ КП.

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