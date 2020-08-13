Філарет звернувся до Трампа по підтримку

Колишній предстоятель Української православної церкви (Київського патріархату) Філарет звернувся з листом до президента США Дональда Трампа і попросив його підтримки «в боротьбі за свободу совісті та релігій, права вірян Української православної церкви Київського патріархату належати до тієї Церкви, яку вони самі визначили». Текст листа оприлюднений на сайті УПЦ КП 12 серпня.

Крім того, Філарет застеріг Трампа від того, «щоб чиновники Державного департаменту США ставали жертвами маніпуляторів, втручалися у суто внутрішньорелігійні українські справи, підтримуючи лише одну з конфесій».

«На жаль, деякі злі сили використовують авторитет США в Україні для порушення прав людини в нашій країні, антидемократичними методами нав’язують своє бачення конфесійної приналежності, залучаючи до цього навіть представників Державного департаменту США (наприклад, візит 31.01.2020 р. державного секретаря Майка Помпео в Київ, у Михайлівський Золотоверхий монастир, був використаний представниками Православної церкви України в своїх пропагандистських цілях)», – йдеться в листі.

Філарет також заявляє, що УПЦ КП у січні 2019 року «було незаконно позбавлено права юридичної особи (знято з державної реєстрації), майно забране на користь Православної церкви України, і, з того часу, наша Церква потерпає від утисків, не може повноцінно здійснювати свою духовну місію, а віруючих дискримінують у виборі конфесії».

«На жаль, Константинопольський патріарх Варфоломій 2019 року надав Українській церкві томос не справжньої автокефалії, а вручив документ залежності від себе і сьогодні він наполягає на ліквідації Київського патріархату. Але значна частина православних віруючих України твердо вирішила і надалі лишатися в УПЦ Київського патріархату», – йдеться в листі.

Під час візиту до Києва на початку цього року держсекретар США Майк Помпео мав зустріч зі предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

Помпео привітав визнання Православної Церкви України автокефальною церквою з боку Елладської та Александрійської церквами (і пізніше висловив підтримку ПЦУ та свободі віросповідання в Україні у твіттері, розповідаючи про зустріч з митрополитом Епіфанієм).

15 грудня 2018 року відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена Православна церква України. Її предстоятелем став митрополит Епіфаній. ПЦУ була створена і за участю на той час патріарха УПЦ Київського патріархату Філарета, він став почесним патріархом ПЦУ.

Однак у червні 2019 року у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

У червні 2019 року Синод Православної церкви України позбавив почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ (КП).

У листопаді 2019 року Апеляційний суд дозволив ліквідацію УПЦ (КП). У грудні на засіданні архієрейського собору Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив про юридичне припинення релігійних організацій «Київська патріархія УПЦ (КП)» та «Патріархія УАПЦ».

5 лютого цього року ПЦУ позбавила почесного патріарха Філарета прав і обов’язків, пов’язаних з управлінням єпархією, та виключила зі складу Синоду. Водночас він залишається у складі єпископату Православної церкви України.