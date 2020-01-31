Помпео у Києві: як це було

Державний секретар США Майк Помпео перебуває у Києві з офіційним візитом. Вранці він поклав квіти до меморіалу загиблим захисникам України, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, урядовцям та духовенством – главою Православної церкви України і деякими єпископами. Усі учасники публічно висловили оптимізм щодо подальшого розвитку діалогу і підтримки України з боку Сполучених Штатів. Експерти ж міжнародники закликають розглядати ситуацію у контексті процесів навколо імпічменту американського глави держави.

Після зустрічі держсекретаря США Майк Помпео з президентом України Володимиром Зеленським обидва політики вийшли на брифінг, в рамках якого зробили декілька заяв.

Помпео, зокрема, говорив про підтримку України – у дипломатичному та інвестиційному сенсах. Зокрема, він запевнив, що американські санкції щодо Росії будуть продовжені, аж поки територіальна цілісність України не буде відновлена.

«З січня 2017 року ми надали більш ніж один мільярд доларів допомоги у галузі безпеки. Це зобов’язання зберігається. Ми зберігатимемо підтримку для дипломатичного вирішення спровокованого Росією конфлікту в Україні, і ми зберігатимемо фінансову підтримку для безпеки України», – сказав Помпео.

Також він привітав визнання Православної Церкви України автокефальною церквою з боку Елладської та Александрійської церквами (і пізніше висловив підтримку ПЦУ та свободі віросповідання в Україні у твіттері, розповідаючи про зустріч з митрополитом Епіфанієм).

На запитання, чи було проведення розслідування щодо сина свого ймовірного конкурента на наступних виборах Джо Байдена умовою, яку Дональд Трамп ставив перед Володимиром Зеленським для продовження діалогу із ним і, зокрема, офіційного візиту до Вашингтону, Помпео відповів, що жодних умов не ставилося, і такий візит готується.

«Між нашими країнами є багато роботи, наші команди обговорюють всі ці можливості. Ми бачимо економічні можливості для американських підприємств, ми говорили про це», – зазначив держсекретар.

У свою чергу, Володимир Зеленський заявив, що готовий до такого візиту «хоч завтра». А на запитання, чи зіпсувала ситуація з імпічментом Трампа україно-американські відносини, Зеленський сказав: «Мені здається, чесно кажучи, що навпаки».

Враження експертів

Напередодні візиту Помпео експерти висловлювали занепокоєння через те, що він відбувається на тлі процесу щодо імпічменту Дональда Трампа. Взаємний обмін компліментами президента України і державного секретаря США на пресконференції не повинен вводити в оману, написав у фейсбуці Микола Бєлєсков з Національного інституту стратегічних досліджень.

На його думку, основною метою Помпео було дати президенту США Дональдові Трампу привід говорити, що він насправді підтримує Україну.

«Такий стан справ – це не наша провина. І не тратегія. Треба справно робити своє домашнє завдання і співпрацювати із Конгресом США якомога більш активно. А для цього треба реальні приклади, що ми робимо своє домашнє завдання», – зазначив політолог.

Показати, що співпраця продовжується, було важливо для обох сторін, вважає директор Центру міжнародних досліджень Одеського університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

Для Києва варто максимально дистанціюватися від цієї справи з імпічметом



«З точки зору Трампа, то можна очікувати, що він дещо відстронився від українського напрямку, і нових спроб тиску робити він не буде, оскільки дуже вже багато уваги. Він, можна сказати, під мікроскопом там перебуває, тож будь-яку промову чи заяву, чи якийсь крок конкретний одразу всі помітять. А з точки зору демократів, то я так думаю, що вони увесь час розуміли складне становище, у якому Зеленський і Київ опинилися минулого року. Тому вони із розумінням, скоріше за все, будуть ставитися і надалі до заяв наших очільників, наче тиску не було. Тому що тиск був, і всі про це знають. Але з точки зору Києва, варто максимально дистанціюватися від цієї справи з імпічметом, як від дійсно внутрішньо американської», – зазначив експерт у коментарі Радіо Свобода.

Тим часом, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко вказує на ситуацію асиметричної залежності, коли Україні очевидно потрібна підтримка Сполучених Штатів, а ті, у свою чергу, не особливо зацікавлені в тому, щоб давати раду українським проблемам.

Трамп переорієнтував зовнішню політику США на більш прагматичні рейки, і нам потрібно це враховувати



«Фраза, яку Помпео сказав незадовго до візиту про те, чи є діло американцям до України, це – сигнал про те, що такі фрази лунають в американському істеблішменті, серед їхніх експертів. Багато хто вважає, що Україну не варто аж надто сильно підтримувати. Ми маємо дати відповідь, чому варто це робити. І не в тих термінах, якими ми користуємося з 2014 року, мовляв, нас потрібно підтримувати, інакше Росія завоює всю Європу. Ця риторика не працює. Треба прагматичні нові аргументи знаходити. Цікавим партнером треба бути, розуміти, що їм потрібно у Східній Європі, більше уваги приділяти співпаці в енергетиці. Трамп переорієнтував зовнішню політику США на більш прагматичні рейки, і нам потрібно це враховувати», – зазначає він.

Планується, що з України Майк Помпео вирушить до Білорусі, а тоді – до Казахстану та Узбекистану.

У всіх трьох країнах у нього заплановані зустрічі на найвищому рівні.