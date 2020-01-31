Помпео тримає проблему ПЦУ в Криму під особистим контролем – архієпископ Климент

Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент подякував держсекретарю США Майку Помпео за підтримку української церкви в анексованому Криму.

«У мене була можливість поспілкуватися з держсекретарем США Майком Помпео. Це вже друга зустріч. Перша відбулася влітку минулого року у Вашингтоні, під час міжнародної конференції з прав релігійних свобод, коли держсекретар виділив 15 хвилин для того, щоб я зміг повідомити про ситуацію в Криму. А зараз під час короткої зустрічі я подякував держсекретарю за ту велику допомогу, яку надають українцям Криму США. Допомога полягає в тому, що нас підтримує уряд США на всіх заходах, які відбуваються в світі, завжди озвучується проблема існування Української православної церкви (ПЦУ) в Криму. Держсекретар тримає цю проблему під своїм особистим контролем», – розповів архієпископ Климент.

Він повідомив держсекретареві США, що в Криму порушується релігійна свобода і право на віросповідання.

За його словами, це стосується політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях, у Сімферопольському СІЗО, яким відмовляють у зустрічах зі священиками.

«Перш за все це стосується нашого політв’язня Олега Приходька, тому що ви знаєте з повідомлень, які давав адвокат, що ФСБ відмовляє мені в дозволі відвідувати Приходька», – додав архієпископ Климент.

Він додав, що «такі зустрічі зміцнюють нашу православну церкву в Криму».

Раніше сьогодні митрополит Православної церкви України Епіфаній під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео в перебігу його візиту до України розповів про утиски ПЦУ в анексованому Росією Криму.