Чому Україна важлива для Америки: 10 пунктів від Тімоті Снайдера

Напередодні візиту до Києва державного секретаря США Майка Помпео американський історик Тімоті Снайдер підсумував у 10 пунктах, чому Україна важлива для Америки. Історик Єльського університету, який спеціалізується на Східній Європі, включно з Україною, наголошує, що багато світових тенденцій, які визначали ХХ століття, народжувалися в Україні, тому саме за цією державою потрібно стежити і зараз. Тімоті Снайдер у твітері пояснює, чому Україна опинилася у центрі процесу імпічменту в США та чому захист верховенства права та демократії в Україні є в інтересах самих американців.

Напередодні у США розгорівся скандал навколо повідомлення американського громадського радіо NPR про те, що Майк Помпео нервово відреагував на запитання кореспондентки про Україну і запитав її, чи вона думає, що в Америці хтось дбає про Україну. Держсекретар назвав цей скандал «черговим прикладом» того, як ЗМІ хочуть нашкодити президенту Дональду Трампу.

1/10. «Україна має значення сьогодні, як вона мала значення протягом століття: як сигнал прийдешніх політичних тенденцій. Століття тому саме вона була центром воєн після Першої світової війни, які закінчилися створенням Радянського Союзу».

2/10. «Для Сталіна Україна була житницею, яку слід використовувати для модернізації СРСР. Його політика призвела до виморення голодом мільйонів жителів України».

3/10. «Для Гітлера Україна була житницею, яку слід було використати для створення німецької імперії. Його бажання забрати Україну з СРСР спричинило Другу світову війну».

4/10. «У 1991 році Радянський Союз розпався, бо українці (у кожній частині країни більшістю голосів) проголосували за незалежність. Якщо Україна є незалежною, Росія має шанс не бути імперією».

5/10. «Україна – це демократія. Якщо так може залишитися, росіяни можуть повірити, що і Росія може бути демократією. Демократична Україна відкриває для Росії майбутнє, якого побоюється пан Путін».

6/10. «У ХХІ столітті Україна перебуває в центрі двох головних викликів сучасної політики: олігархії та оцифрування. Це основні питання судового процесу над паном Трампом, олігархом-початківцем, який вигідно використовує інтернет-кампанії».

7/10. «Коли Росія вторглась в Україну в 2014 році, її основні успіхи були в інтернет-пропаганді. Коли Росія втрутилася у вибори в США 2016 року на підтримку пана Трампа, вона використовувала ті самі установи, персонал та тактику, що і в Україні».

8/10. «Олігархія є глобальною. Американська політика колись була націлена на підтримку права в Україні. Політика пана Трампа полягає в підтримці беззаконня в Україні. Але у прагненні бути корумпованим його перевершили справжні олігархи».

9/10. «Російські та українські олігархи використовують пана Трампа у своїй грі, вони йому говорять брехню, яка підживлює його мрію стати справжнім олігархом. Зловживання пана Трампа американською потугою для обслуговування цієї фантазії і призвело до імпічменту».

10/10. «Наш процес імпічменту – це перевірка того, чи можуть американська демократія та право реагувати на олігархію та інтернет-пропаганду. Кращий варіант для Америки – навчитися від України, підтримати верховенство права і спиратися на факти. Це є в наших власних інтересах».