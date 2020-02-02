Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео захищає рішення Державного департаменту США вилучити репортера Національного громадського радіо (NPR) з його преспулу. Таке рішення надійшло після того, як радіомовник поставив Помпео запитання про Україну та про звільнення колишнього посла США Марі Йованович, яке широко обговорювали на судовому процесі, пов’язаному з імпічментом президента США Дональда Трампа. «Я завжди вожу зі собою величезний преспул. Але ми вимагаємо певної поведінки: просто говоріть правду і будьте чесними». Так відповів держсекретар США в інтерв’ю журналістці Радіо Азаттик (Казахськa редакція Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода) Айґерім Толеухан. Інтерв’ю відбулося в неділю, 2 лютого в столиці Казахстану Нурсултані. Помпео не вважає, що такий крок Держдепартаменту США міг надіслати неоднозначний меседж країнам, у яких журналістів утискають. (Відео Казахської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)