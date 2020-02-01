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01 лютого 2020, Київ 15:03
Новини | Політика

У Міноборони розповіли про відвідини держсекретарем США українських військових у госпіталі

Держсекретар США Майк Помпео у військовому госпіталі в Києві, 31 січня 2020 року (фото з сайту Міноборони)

У Міністерстві оборони України повідомили, що в перебігу свого візиту до України держсекретар США Майк Помпео 31 січня відвідав поранених українських воїнів у столичному госпіталі.

«Майк Помпео відвідав поранених українських воїнів, які перебувають на лікуванні у травматологічному відділенні Національного військово-медичного клінічного центру «Київський військовий клінічний госпіталь». Він також завітав до госпітального храму Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України», – йдеться в повідомленні відомства.

За даними Міноборони, Помпео побажав українським воїнам «найшвидшого одужання».

Міноборони опублікувало кілька фото із Помпео в госпіталі.

Держсекретар США Майк Помпео провів в Україні 31 січня низку зустрічей під час свого візиту, зокрема зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, провів зустрічі із міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, а також із міністром оборони Андрієм Загороднюком, представниками духовенства, дипломатами.

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Сьогодні Майк Помпео перебуває з візитом у Білорусі, де вже провів зустріч із тамтешнім президентом Олександром Лукашенком.

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