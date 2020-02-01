Держсекратар США Помпео у Мінську підтримав суверенітет Білорусі

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Білорусі з одноденним візитом для зустрічі з президентом Олександром Лукашенком. Останній зустрів Помпео, який прибув до Мінська з Києва, у Палаці незалежності в білоруській столиці.

«Сподіваюся, що ми можемо далі розвивати наші відносини в напрямку інвестицій для того, щоб Білорусь мала суверенітет і незалежність. Я так розумію, це те, що ви хочете», – сказав Майкл Помпео Лукашенку, якого цитує білоруське держагентство БелТА.

Лукашенко сказав, що «щиро радий» зустрічі.

«По-перше, ви один з архітекторів сучасної політики США. По-друге, дуже добре, що ви після різного роду непорозумінь у відносинах між Білоруссю і США, абсолютно безпідставних непорозумінь минулої влади, ризикнули приїхати до Мінська і подивитися на цю країну», – сказав Лукашенко.

Помпео визнав, що знає тривалу історію білорусько-російських відносин.

«Але ми не говоримо про вибір між нами і ними. Ми говоримо про дипломатичні відносини», – сказав Помпео.

США разом з ЄС запроваджували проти білоруської влади та особисто президента Олександра Лукашенка візові та економічні санкції, пов’язані з порушення прав людини, репресіями проти опозиції та фальшування виборчих кампаній. Після звільнення у Білорусі політв’язнів та певного розвороту офіційного Мінська на Захід, що трапилося невдовзі після російської агресії проти України, американські санкції були заморожені.

Минулого року Білорусь та США домовилися повернути дипломатичні відносини на рівень послів, з 2008 року сторони представлені тимчасовими повіреними у справах.

Помпео у Мінську підтвердив, що найближчим часом Сполучені Штати призначать посла в Білорусь.

Посольство США у Мінську минулого року у повному обсязі відновило візові послуги.

Візит Майка Помпео до Мінська – одноденний, він має провести також переговори з міністром закордонних справ Білорусі та зустрітися з представниками опозиції і громадянського суспільства Білорусі.

Попередній візит держсекретаря США у Мінську відбувався 1993 року.