Помпео: Білорусь не має обирати між США та Росією

Білорусь не має обирати між Вашингтоном та Москвою, заявив 1 лютого в Мінську державний секретар США Майк Помпео. Після зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком він наголосив, що США прагнуть тісніших зв’язків із Білоруссю.

«У нас довга історія (відносин – ред.) із Росією. Справа не в тому, щоб обирати нас між двома. Ми хочемо бути тут», – сказав він.

Помпео додав, що Вашингтон незабаром призначить нового посла в Мінську, відзначивши, що США продовжать наполягати на реформах у галузі прав людини, одночасно сприяючи тіснішим економічним зв’язкам.

Візит Помпео – це перший візит держсекретаря США до Білорусі від часу, коли Воррен Крістофер супроводжував тодішнього президента Білла Клінтона в Мінську в 1994 році.

Нині існують суперечності між Москвою та Мінськом, Лукашенко звинувачує Кремль у спробі тиску на Білорусь із метою ширшого союзу з Росією.

31 січня Вашингтон не став включати Білорусь до списку країн, до яких заборонені поїздки громадян США.