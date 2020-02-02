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02 лютого 2020, Київ 15:22
Новини | Міжнародні

Помпео заявив про підтримку «реальних реформ» у Казахстані

Майк Помпео

Державний секретар США Майк Помпео заявив про підтримку «реальних реформ» у Казахстані, заявивши, що Вашингтон готовий допомогти країні у позитивних трансформаціях. Про це він заявив 2 лютого у рамках візиту до Нур-Султану.

«Ви бачите, що все більше американського бізнесу приходить до країни. Це – ознака того, що умови покращуються і відбуваються реальні реформи», – сказав Помпео.

Майк Помпео прибув до Казахстану в рамках серії візитів до країн регіону з Білорусі, а туди, у свою чергу, з України. Далі держсекретар планує вирушити до Узбекистану.

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