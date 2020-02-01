США та Білорусь висловилися за ширший формат обговорення кризи на Донбасі

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив про готовність своєї країни робити все для врегулювання ситуації на сході України. Заява пролунала на спільному брифінгу Макея із державним секретарем США Майклом Помпео, який перебуває з візитом у Мінську.

«Ми маємо намір, готові і будемо робити все, щоб якомога швидше припинилася криза на сході України. Ми готові надати Білорусь як майданчик для будь-яких зустрічей і переговорів», – сказав Володимир Макей.

Він додав, що «білоруська сторона розраховує, що США зіграють свою роль у врегулюванні цієї кризи».

Водночас держсекретар США запевнив, що Сполучені Штати будуть сприяти пошуку шляхів вирішення конфлікту на Донбасі.

«Цей якраз те питання, в якому треба брати участь всій Європі, всьому світу для його вирішення. Але в кінцевому підсумку Росія і Україна повинні самі вирішити його. Все, що ми в Сполучених Штатах зможемо зробити, ми зробимо», – підкреслив Майкл Помпео.

Крім того, міністр закордонних справ Білорусі заявив, що очікує на подальшу поступову нормалізацію відносин з США.

«Останній візит держсекретаря США до Білорусі проходив 26 років тому. Нинішній візит є наочним свідченням інтенсифікації білорусько-американської взаємодії», – сказав Макей.

Майкл Помпео, тим часом, заявив, що США і Білорусь наближаються до повного скасування санкцій.

«Ми будемо розглядати, які санкції можна зняти. Поки що ми до цієї точки не дійшли. Але такі моменти, як сьогодні, наближають до цієї мети», – сказав Помпео.

Він також прокоментував ситуацію, коли Росія з нового року відмовилася постачати в Білорусь нафту на вигідних Мінську умовах. За його словами, США готові забезпечити Білорусь енергоресурсами.

«Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас на 100% за конкурентними цінами», – сказав Помпео.

Візит Майка Помпео до Мінська – одноденний. Попередній візит держсекретаря США до Білорусі відбувся 1993 року.