У ПЦУ повідомили про виключення патріарха Філарета з Синоду

Православна церква України на засіданні Синоду 4 лютого ухвалила рішення про виключення почесного патріарха Філарета зі складу Синоду, повідомляє пресслужба ПЦУ.

«Враховуючи відсутність на шести засіданнях священного Синоду поспіль, необґрунтовану відмову брати участь у засіданні священного Синоду попри письмове запрошення, було вирішено зупинити повноваження почесного патріарха Філарета як члена священного Синоду», – йдеться в повідомленні.

Водночас у ПЦУ додали, що «патріарху Філарету як архієрею на спокої, канонічно заборонено звершувати будь-які хіротонії».

«Клірики, іменовані ним (Філаретом – ред.) у позастатутний спосіб єпископами, не є такими, зроблене для них і зроблене ними – усе нікчемне», – йдеться у повідомленні ПЦУ за підсумками засідання Cиноду.

Також вказується, що «Філарету і його оточенню» ПЦУ нагадує про «заклик Архієрейського собору до примирення та припинення самоізоляції».

Сам патріарх Філарет наразі не коментував таку заяву від ПЦУ.

20 червня 2019 року у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним. 24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.