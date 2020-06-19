У Філарета заявили, що він не ініціював справу проти Порошенка через томос: «це зробили віряни»

Колишній предстоятель Української православної церкви (Київського патріархату) Філарет не звертався до правоохоронних органів і не ініціював справу про «розпалювання міжрелігійної ворожнечі», в якій фігурує п’ятий президент України Петро Порошенко, йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті УПЦ КП.

«Це зробили віряни, права яких порушені. Патріарх Філарет не виступав проти існування Православної церкви України, але він проти залежності цієї Церкви від Константинопольського патріархату. Патріарх Філарет не виступав проти Томосу як такого, але він проти залежності ПЦУ від Константинопольського патріархату, яка прописана в тексті Томосу, – йдеться в заяві. – Патріарх Філарет бореться із незаконним зняттям з реєстрації Української православної церкви Київського патріархату, яке відбулося 30 січня 2019 року в часи президентства Петра Порошенка. Вибирати релігійну організацію – право вірян у демократичній державі».

В УПЦ КП, яка за даними Міністерства культури, припинила існування, додали, що метою кримінального провадження «є захист порушеного права на свободу совісті вірян і духовенства Київського патріархату, а не припинення діяльності ПЦУ».

18 червня народний депутат, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що правоохоронні органи порушили проти нього кримінальну справу за «розпалювання міжрелігійної ворожнечі» шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України.

Пізніше агенції «Укрінформ» у ДБР підтвердили, що така справа порушена, згідно із розпочатим СБУ ще у листопаді 2019 року розслідуванням «за заявою прихожан Київського патріархату УПЦ».

За президентства Петра Порошенка створена у грудні 2018 року на об’єднавчому соборі Православна церква України отримала 6 січня 2019 року від Вселенського патріарха Варфоломія і Священного синоду Вселенського патріархату томос про автокефалію, того ж дня документ прибув до Києва. Цей документ затвердив існування ПЦУ як єдиної в Україні канонічної помісної православної церкви.

Головним противником автокефалії ПЦУ виступили Російська православна церква (РПЦ) та пов’язана із нею УПЦ (Московського патріархату). Синод УПЦ (МП) навіть звертався до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням відкликати томос, який ніби то завдає «шкоди українському православ’ю».