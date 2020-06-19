Радіо Свобода Daily: Порошенко заявив, що проти нього порушили справу через томос і ПЦУ

В ОГП наразі не змогли прокоментувати заяву Петра Порошенка

Печерський районний суд Києва у справі про обрання запобіжного заходу народному депутатові та п’ятому президентові України Петру Порошенку зробив перерву до 1 липня.

«Це не перемога, а початок виснажливої боротьби», – прокоментував рішення Петро Порошенко. Прокурори подали клопотання про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, а не тримання під вартою, як планували раніше.

Крім того, Петро Порошенко заявив, що правоохоронні органи порушили проти нього кримінальну справу за «розпалювання міжрелігійної ворожнечі».

«Виявляється, вони порушили проти мене ще одну справу, називається вона, дослівно цитую, і я нічого не вигадую – за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України», – сказав Порошенко.

У пресслужбі Офісу генпрокурора на прохання Радіо Свобода прокоментувати факт, про який повідомив Петро Порошенко, поки що не змогли відповісти і пообіцяли уточнити інформацію.

Чому Рада не підтримала доопрацьовану програму уряду

У Верховній Раді розглядали доопрацьовану програму дій уряду. Ухвалення цієї програми означало би імунітет для чинного уряду протягом року. Це була друга спроба проголосувати за програму дій уряду, яку парламентарі провалили. Радіо Свобода запитало депутатів і міністрів про причини такої ситуації. Їхні думки розділилися.

Того ж дня під парламентом зібрався мітинг з вимогами відставки чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Останнім часом такі мітинги відбуваються регулярно і по всій території України.

Низка депутатів висловилися за відставку уряду Шмигаля, а підтримку дій його уряду назвали неприйнятною, зокрема, через присутність в нинішньому Кабміні Арсена Авакова як керівника МВС.

Крім того у парламенті:

Депутати ухвалили за основу президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Проголосували парламентарі і за добровільне складання ДПА в цьому році

А ще відмовилися припиняти депутатські повноваження депутата від партії «Голос» Святослава Вакарчука.

Медведчук про партнерство з Коломойським

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що партнерство з Ігорем Коломойським – це «питання бізнесу, а не ідеології». Так він прокоментував розслідування журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), в якому йшлося, що проросійський політик має з олігархом тісні бізнес-зв'язки щонайменше у чотирьох сферах: медіа, енергетиці, нафтовій логістиці та металургії.

На запитання журналіста «Схем», чи комфортно вести спільний бізнес з Ігорем Коломойським, який ще в 2019 році в інтерв’ю російському «РБК» називав його «зрадником» і «колаборантом», Віктор Медведчук відповів: «Всі питання бізнесу викладені в моїй декларації. Більше ніяких коментарів я не даю. А партнерів в бізнесі дуже багато. Весь бізнес, він регулюється чинним законодавством. Комфортно чи не комфортно – просто так сталося і так є. Питання бізнесу – це питання бізнесу. До чого тут ідеологія? Я, наприклад, пана Коломойського, як ви кажете, мого партнера, востаннє бачив років сім тому. А по телефону розмовляв років шість тому. Але ж це не заважає існуванню бізнесу».

Звільнення в департаменті освіти Львівщини: чи є політичний підтекст?

7 працівників департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації звільнені з роботи. Усі вони були на керівних посадах. Офіційна версія звільнення – реорганізація структури. Неофіційна – всі вони зі «старої влади», оскільки були запрошені на роботу виконувачем обов’язків міністра освіти Любомирою Мандзій, яка свого часу очолювала освіту Львівщини. Що це: зміни на ефективну роботу чи політичний приціл?

Також пропонуємо вам переглянути сюжет про намір призначити ректора Чернігівського університету Сергія Шкарлета, який довгий час поділяв політику Партії регіонів, міністром освіти. Щоправда, 18 червня Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета.

«Старий і доступний» дексаметазон може перемагати COVID-19. Що відомо про цей стероїд?

Дослідники з Оксфордського університету в Британії повідомили, що широковживаний і дешевий стероїд під назвою дексаметазон може рятувати життя пацієнтам, які перебувають у критичному стані через зараження коронавірусом. Вони оголосили про своє відкриття на пресконференції в Лондоні цього тижня, повідомивши, що цей медичний препарат на третину зменшив смертність у понад двох тисяч пацієнтів, які перебували у важкому стані і на яких випробували дексаметазон. Розповідаємо, що відомо про ці ліки – дексаметазон – і чи справді, і як вони можуть допомогти в боротьбі з COVID-19.

Україна відновила авіасполучення, але полетіти майже нікуди не можна. Чому?

Після кількох місяців перерви Україна нарешті відновила міжнародне авіасполучення. Однак, попри скасування заборони на перельоти з боку Києва, летіти майже нікуди. Адже, щоб здійснити подорож, потрібні і дозволи інших держав. Поки що такі Україна отримала лише від 5 країн, і то з обмеженнями. А про польоти до більшості європейських держав – принаймні на наступні два тижні – доведеться забути. Чому – пояснюємо у завершальному матеріалі на сьогодні.

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