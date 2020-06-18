Медведчук про партнерство з Коломойським: «це питання бізнесу, до чого тут ідеологія?»

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що партнерство з Ігорем Коломойським – це «питання бізнесу, а не ідеології». Так він прокоментував розслідування журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), у якому йшлося, що проросійський політик має з олігархом тісні бізнес-зв'язки щонайменше у чотирьох сферах: медіа, енергетиці, нафтовій логістиці та металургії.

На запитання журналіста «Схем», чи комфортно вести спільний бізнес з Ігорем Коломойським, який ще в 2019-му році в інтерв’ю російському «РБК» називав його «зрадником» і «колаборантом», Віктор Медведчук відповів: «Всі питання бізнесу викладені в моїй декларації. Більше ніяких коментарів я не даю. А партнерів в бізнесі дуже багато. Весь бізнес, він регулюється чинним законодавством. Комфортно чи не комфортно – просто так сталося і так є. Питання бізнесу – це питання бізнесу. До чого тут ідеологія? Я, наприклад, пана Коломойського, як ви кажете, мого партнера, востаннє бачив років сім тому. А по телефону розмовляв років шість тому. Але ж це не заважає існуванню бізнесу».

Раніше «Схеми» встановили, що Віктор Медведчук з родиною задекларував низку офшорних компаній, на які частково оформлений великий бізнес в Україні, до якого має стосунок олігарх Ігор Коломойський. Журналістський аналіз показав, що через низку задекларованих Медведчуком фірм, його дружина Оксана Марченко володіє частками в бізнесі одразу у декількох стратегічних сферах, а саме – в енергетичних компаніях: ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго»; металургійних заводах: ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» і АТ «Запорізький завод феросплавів»; логістичних компаніях, які входять в систему так званого Одеського перевалочного комплексу, а також у трьох телеканалах: ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», ТОВ «Гравіс-Кіно» («2+2»), ПрАТ «ТК «ТЕТ».

На запитання, чи комфортно бути партнером із Віктором Медведчуком, Ігор Коломойський зазначив, що ніколи не розділяв Медведчука та братів Суркісів.

«Я завжди вважав, що вони разом. По яким активам та в якому співвідношенні – це вже інше питання», – відповів він «Схемам».