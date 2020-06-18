Рада ухвалила за основу президентський законопроєкт про референдум

Верховна Рада України ухвалила за основу президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Законопроєкт №3612 підтримали 252 народні депутати за необхідних 226.

При цьому депутати не підтримали два інших законопроєкти про всеукраїнський референдум і про всеукраїнський і місцеві референдуми, авторами яких були представники фракцій «Батьківщина» й «Опозиційна платформа – За життя».

10 червня народні депутати отримали для ознайомлення зареєстрований перед тим у Верховній Раді України проєкт закону «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» №3612, поданий президентом як невідкладний. Це одна із передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського.

Законопроєкт має 131 статтю і 13 розділів. Текст документу сягає 157 сторінок.

Про «за і проти» законопроєкту про референдум читайте тут.