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09 червня 2020, Київ 11:24
Новини | Політика

Зеленський вніс до Ради як невідкладний законопроєкт про всеукраїнський референдум

Текст законопроєкту на сайті парламенту поки що відсутній

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Документ, зареєстрований у парламенті 9 червня, визначений президентом як невідкладний.

Текст законопроєкту на сайті парламенту поки що відсутній.

Над законопроєктом працювала робоча група з питань народовладдя, яку очолює заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

Нещодавно в інтерв’ю Радіо Свобода голова парламенту Дмитро Разумков заявляв, що законопроєкт про загальнонаціональний референдум винесуть у залу Верховної Ради «найближчим часом». Він зазначив, що процес ухвалення пакету законопроєктів про народовладдя «трохи затягнувся».

Згідно з Конституцією, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або президентом. Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

Окремих законів, які регулюють проведення референдуму, в Україні наразі немає.

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