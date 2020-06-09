Зеленський вніс до Ради як невідкладний законопроєкт про всеукраїнський референдум

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. Документ, зареєстрований у парламенті 9 червня, визначений президентом як невідкладний.

Текст законопроєкту на сайті парламенту поки що відсутній.

Над законопроєктом працювала робоча група з питань народовладдя, яку очолює заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

Нещодавно в інтерв’ю Радіо Свобода голова парламенту Дмитро Разумков заявляв, що законопроєкт про загальнонаціональний референдум винесуть у залу Верховної Ради «найближчим часом». Він зазначив, що процес ухвалення пакету законопроєктів про народовладдя «трохи затягнувся».

Згідно з Конституцією, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або президентом. Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

Окремих законів, які регулюють проведення референдуму, в Україні наразі немає.