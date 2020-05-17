Разумков сподівається, що законопроєкт про референдум винесуть у залу Ради «найближчим часом»

Законопроєкт про загальнонаціональний референдум винесуть у залу Верховної Ради «найближчим часом», повідомив голова парламенту Дмитро Разумков в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що процес ухвалення пакету законопроєктів про народовладдя «трохи затягнувся».

«Його курує мій перший заступник – Руслан Стефанчук. Буквально у вівторок чи у середу, якщо я не помиляюся, був підписаний лист до Венеційської комісії. І туди ж був направлений перший законопроєкт з цього пакету про народовладдя. Це – загальнонаціональний референдум. І я сподіваюся, що найближчим часом, декілька тижнів і ми зможемо його винести у залу Верховної Ради та розглянути», – сказав Разумков в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

За його словами, з одного боку, важливо, щоб це був найбільш збалансований та якісний законопроєкт. З іншого боку, треба отримати і підтримку народних депутатів.

«Також є й інші ініціативи, які, я думаю, будуть незабаром розроблятися і увалюватися. Це і місцеві референдуми, і народне вето, народна ініціатива і багато іншого», – зазначив Разумков.

Згідно з Конституцією, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або президентом. Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

Окремих законів, які регулюють проведення референдуму, в Україні наразі немає.