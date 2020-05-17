Разумков каже, що має персональні зустрічі із Зеленським щотижня

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що проводить із президентом Володимиром Зеленським персональні зустрічі щотижня. Про це він заявив в програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода.

«Як часто зустрічаємось? Ну, мінімум, раз в тиждень ми бачимося. Якщо ми говоримо про телефонні розмови, то набагато частіше», – сказав Разумков.

На запитання: у випадку, якщо президент із чимось не згоден, чи можна його переконати, Разумков відповів ствердно.

«Можна (переконати – ред.), і це нормальна ситуація, коли ти переконуєш, або тебе переконують. Завжди треба шукати спільну позицію, до якої прагнути. І якщо в тебе аргументи, то тебе будуть чути колеги. Якщо будуть в них аргументи, ти повинен почути їх. Це теж нормально. Це нормальний процес», – сказав Разумков.

У травні 2019 року Дмитро Разумков очолив партію «Слуга народу», але у листопаді на партійному з’їзді склав sз себе ці повноваження.

29 серпня Дмитро Разумков став спікером українського парламенту.