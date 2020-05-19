Венеційська комісія підтвердила звернення Разумкова щодо законопроєкту про референдум

Венеційська комісія 19 травня повідомила про отримання запиту спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум.

За повідомленням, звернення Разумкова комісія отримала минулого тижня.

«13 травня 2020 року Голова Верховної Ради України звернувся з запитом на думку Венеційської комісії щодо проєкту закону України «Про всеукраїнський референдум», – йдеться в повідомленні.

16 травня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив у інтерв’ю Радіо Свобода, що лист до Венеційської комісії був підписаний 12 чи 13 травня. Він висловив сподівання, що парламент зможе розглянути законопроєкт найближчими тижнями.

Згідно з Конституцією, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або президентом. Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

Окремих законів, які регулюють проведення референдуму, в Україні наразі немає.