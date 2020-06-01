Рада розгляне законопроєкт про всеукраїнський референдум цього тижня – Стефанчук

Верховна Рада розгляне законопроєкт про всеукраїнський референдум цього тижня, повідомив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

«Стосовно закону про всеукраїнський референдум: сьогодні або цього тижня точно буде внесений у стіни Верховної Ради», – сказав Стефанчук.

Згідно з Конституцією, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або президентом. Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

Окремих законів, які регулюють проведення референдуму, в Україні наразі немає.