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01 червня 2020, Київ 13:08
Новини | Політика

Рада розгляне законопроєкт про всеукраїнський референдум цього тижня – Стефанчук

Стефанчук обіцяє розгляд законопроєкту про всеукраїнський референдум цього тижня

Верховна Рада розгляне законопроєкт про всеукраїнський референдум цього тижня, повідомив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

«Стосовно закону про всеукраїнський референдум: сьогодні або цього тижня точно буде внесений у стіни Верховної Ради», – сказав Стефанчук.

Згідно з Конституцією, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або президентом. Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

Окремих законів, які регулюють проведення референдуму, в Україні наразі немає.

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