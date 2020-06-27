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27 червня 2020, Київ 18:55
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Стефанчук – про Зеленського, «слуг», референдум і кнопкодавство

Стефанчук – про Зеленського, «слуг», референдум і кнопкодавство
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Стефанчук – про Зеленського, «слуг», референдум і кнопкодавство

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Чи є несхвалення Радою, у тому числі третиною «слуг» програми уряду Дениса Шмигаля перетворенням монобільшості на мономеншість? Чи не втрачає Володимир Зеленський свою фракцію? Закон про референдум – розвиток народовладдя чи інструмент, щоб подарувати Крим Росії? Кнопкодавство у Раді – все менше і складніше, або як і раніше? Офіс президента і керівництво парламенту – співпраця чи спроба взяти під контроль? У Раді разом із братом – як таке оцінити? Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук відповів на ці та інші запитання в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

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