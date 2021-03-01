З 2 березня в Раді запрацює сенсорна кнопка, що унеможливить кнопкодавство – спікер

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що 2 березня у сесійній залі парламенту запрацює сенсорна кнопка, яка унеможливить кнопкодавство.

Як повідомляє пресслужба Верховної Ради, Разумков сказав про це під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

«Минулого тижня була завершена робота і тестування щодо того, щоб ввести в дію систему сенсорної кнопки у залі Верховної Ради України. Вона працює, пройшла перевірку відповідною організацією, і з цього пленарного тижня ми вже зможемо використовувати її під час голосування і під час засідань Верховної Ради. Система не буде дозволяти кнопкодавство у стінах ВРУ», – сказав спікер.

Він закликав депутатів зібратися 2 березня на 9:45, щоб мати змогу протестувати механізм.

При цьому Разумков додав, що це не знімає з порядку денного питання щодо подальшої модернізації системи голосування.

Спікер також повідомив, що для боротьби з кнопкодавством у Верховній Раді встановлені додаткові камери, які, за його словами, запрацюють незабаром.

«Паралельно з цим ми займаємось питанням оновлення системи «Рада», є декілька варіантів руху в цьому напрямку, є і вітчизняні аналоги, є більш сучасні іноземні, які також дозволяють використовувати і біометричні показники людини для того, щоб точно зняти питання, пов’язані з кнопкодавством. Але ми маємо рухатися вперед, не чекати, бо це коштує великих грошових вкладень і бюджетних витрат», – сказав спікер.

Водночас народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі заявив, що завдяки сенсорній кнопці і новим камерам «кнопкодавити стане неможливо».

Минулого місяця генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що вперше в історії України народному депутату повідомили про підозру за голосування замість іншого парламентаря під час пленарного засідання.

16 січня 2020 року набув чинності закон про криміналізацію неособистого голосування. Закон запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарем на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування).