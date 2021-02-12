В Україні вперше депутат став фігурантом справи через кнопкодавство

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вперше в історії України депутату повідомили про підозру за голосування замість іншого парламентаря під час пленарного засідання.

«Це перший у нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за статтею 364-2 Кримінального кодексу України. Народний депутат під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги», – написала Венедіктова.

За словами Венедіктової, цього депутата викликали до Офісу генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак він не з’явився та про причини неявки не повідомив. Письмове повідомлення про підозру прокурори направили до апарату Верховної Ради України, за місцем проживання парламентаря, на його електронну пошту та інші відомі стороні обвинувачення засоби зв’язку.

В Офісі генерального прокурора повідомили Радіо Свобода, що не можуть оприлюднити ім'я парламентаря.

За інформацією ЗМІ, йдеться про члена депутатської групи «Довіра» Владіслава Поляка. 21 лютого 2020 року рух «Чесно» повідомив, а низка засобів інформації розповсюдила матеріал із фотографіями й відеозаписом того, як відразу за кількох відсутніх депутатів голосував позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владіслав Поляк (він зареєстрований на сайті Верховної Ради саме з таким написанням імені). У той же день Офіс генерального прокурора повідомляв, що розпочав кримінальне провадження через неособисте голосування народного депутата.

Радіо Свобода упродовж дня безрезультатно намагалось зв’язатись із депутатом Владіславом Поляком, аби той підтвердив або заперечив вручення підозри.

Редакція також запитала пресслужбу Верховної Ради про те, чи надходила підозра депутатові на адресу апарату Верховної Ради України і чи цим депутатом є Поляк. Радіо Свобода очікує на відповідь.